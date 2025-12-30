البنتاغون: عقد لبوينغ بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن شركة بوينغ حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لبرنامج مقاتلات إف-15 الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.وذكر البنتاغون أمس الاثنين أن "هذا العقد ينص على تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية".وقال إن العقد يتضمن مبيعات عسكرية لإسرائيل. ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.وكان محتجون مناصرون للفلسطينيين ومناهضون للحرب قد خرجوا في شتى أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل بسبب هجومها المدمر على غزة، لكن هذه المطالب لم تتم تلبيتها من إدارتي الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.وقال البنتاغون في بيان إن أعمال العقد ستنفذ في سانت لويس، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 31 كانون الأول 2035.