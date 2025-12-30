ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثنين أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتفقان تماما بشأن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنه لم يوضح طبيعة الخلاف.



وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع ترامب مع نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام.



وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100 بالمئة بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".