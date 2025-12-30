الأخبار
الصين تطلق صواريخ باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا
أخبار دولية
2025-12-30 | 00:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الصين تطلق صواريخ باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا
أطلقت الصين صواريخ باتجاه تايوان اليوم الثلاثاء ونشرت سفنا هجومية برمائية جديدة إلى جانب قاذفات وسفن حربية لتطويق الجزيرة في اليوم الثاني من أكبر مناوراتها الحربية والتي تهدف إلى التدرب على فرض حصار.
وقالت قيادة الجبهة الشرقية بالجيش الصيني إن مناورات بالذخيرة الحية ستجري حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في المجال البحري والجوي لخمسة مواقع محيطة بتايوان وقبالة الساحل الصيني، بينما أجرت وحدات من القوات البحرية والجوية تدريبات على ضرب أهداف بحرية وجوية بالإضافة إلى عمليات مضادة للغواصات شمالي وجنوبي الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.
وبدأت المناورات التي أطلق عليها اسم "مهمة العدالة 2025"، بعد 11 يوما من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة قياسية بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، وهي أكبر مناورات تجريها بكين حتى الآن من حيث المساحة الإجمالية وأكثرها قربا من الجزيرة.
وقال مسؤول أمني كبير في تايوان لرويترز إن تايبه تراقب ما إذا كانت هذه الجولة الكبيرة من المناورات الحربية، وهي السادسة منذ عام 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة، ستتضمن أيضا إطلاق الصين صواريخ فوق تايوان، كما فعلت في ذلك الوقت.
وقال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته في منشور على فيسبوك إن التدريبات الصينية "لا تتفق مع السلوك المتوقع من قوة كبرى مسؤولة". وأضاف أن القوات على الخطوط الأمامية مستعدة للدفاع عن الجزيرة، لكن تايبه لا تسعى لتصعيد الموقف.
وأكدت وزارة الدفاع التايوانية إجراء الصين مناورات بالذخيرة الحية شمالي الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، وأن حطاما دخل المنطقة المتاخمة لها، والمحددة بمسافة 24 ميلا بحريا من الشاطئ.
وذكرت هيئة الطيران المدني في تايبه أن 11 من مسارات الطيران تأثرت بالتدريبات.
وقال مسؤول في خفر السواحل التايواني لرويترز إن 14 سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني واصلت الإبحار حول المنطقة المتاخمة للجزيرة اليوم الثلاثاء، ودخل بعضها في مواجهات مع سفن الجزيرة.
وأضاف أن تايوان استخدمت "تقنيات صنع الأمواج والمناورة" لإجبار السفن الصينية على التراجع.
وقالت وزارة الدفاع إن 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل ظلت تنشط حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وسلطت الصحف الصينية الضوء على أول نشر للسفينة الهجومية البرمائية من طراز 075. وقال تشانغ تشي، وهو أكاديمي في جامعة الدفاع الوطني الصينية، إن السفينة يمكنها إطلاق طائرات هليكوبتر هجومية وزوارق إنزال ومركبات مدرعة ودبابات برمائية في وقت واحد.
أخبار دولية
صواريخ
باتجاه
تايوان
مناورات
حربية
تحاكي
حصارا
التالي
تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية
ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية
السابق
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-29
الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان وسط توترات مع اليابان
أخبار دولية
2025-12-29
الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان وسط توترات مع اليابان
0
أخبار دولية
2025-12-05
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
أخبار دولية
2025-12-05
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
0
أخبار دولية
2025-12-29
تايوان تندد ب"ترهيب عسكري" صيني بعد إعلان بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة
أخبار دولية
2025-12-29
تايوان تندد ب"ترهيب عسكري" صيني بعد إعلان بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة
0
أخبار دولية
2025-11-24
الصين تندد بخطة اليابان نشر صواريخ قرب تايوان
أخبار دولية
2025-11-24
الصين تندد بخطة اليابان نشر صواريخ قرب تايوان
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:13
السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية
أخبار دولية
06:13
السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية
0
أخبار دولية
05:59
إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
05:59
إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
0
أخبار دولية
05:33
كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
05:33
كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:35
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس
آخر الأخبار
05:35
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس
0
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
0
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
0
آخر الأخبار
02:46
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة
آخر الأخبار
02:46
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة
d-none hideMe
0
رياضة
03:22
الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة
رياضة
03:22
الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة
0
أخبار دولية
01:47
مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة
أخبار دولية
01:47
مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
2
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
3
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
4
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
7
خبر عاجل
16:14
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث
خبر عاجل
16:14
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث
8
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
