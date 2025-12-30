الأخبار
الصين تطلق صواريخ باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا

أخبار دولية
2025-12-30 | 00:33
الصين تطلق صواريخ باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا

أطلقت الصين صواريخ باتجاه تايوان اليوم الثلاثاء ونشرت سفنا هجومية برمائية جديدة إلى جانب قاذفات وسفن حربية لتطويق الجزيرة في اليوم الثاني من أكبر مناوراتها الحربية والتي تهدف إلى التدرب على فرض حصار.

وقالت قيادة الجبهة الشرقية بالجيش الصيني إن مناورات بالذخيرة الحية ستجري حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في المجال البحري والجوي لخمسة مواقع محيطة بتايوان وقبالة الساحل الصيني، بينما أجرت وحدات من القوات البحرية والجوية تدريبات على ضرب أهداف بحرية وجوية بالإضافة إلى عمليات مضادة للغواصات شمالي وجنوبي الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.

وبدأت المناورات التي أطلق عليها اسم "مهمة العدالة 2025"، بعد 11 يوما من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة قياسية بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، وهي أكبر مناورات تجريها بكين حتى الآن من حيث المساحة الإجمالية وأكثرها قربا من الجزيرة.

وقال مسؤول أمني كبير في تايوان لرويترز إن تايبه تراقب ما إذا كانت هذه الجولة الكبيرة من المناورات الحربية، وهي السادسة منذ عام 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة، ستتضمن أيضا إطلاق الصين صواريخ فوق تايوان، كما فعلت في ذلك الوقت.

وقال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته في منشور على فيسبوك إن التدريبات الصينية "لا تتفق مع السلوك المتوقع من قوة كبرى مسؤولة". وأضاف أن القوات على الخطوط الأمامية مستعدة للدفاع عن الجزيرة، لكن تايبه لا تسعى لتصعيد الموقف.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية إجراء الصين مناورات بالذخيرة الحية شمالي الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، وأن حطاما دخل المنطقة المتاخمة لها، والمحددة بمسافة 24 ميلا بحريا من الشاطئ.

وذكرت هيئة الطيران المدني في تايبه أن 11 من مسارات الطيران تأثرت بالتدريبات.

وقال مسؤول في خفر السواحل التايواني لرويترز إن 14 سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني واصلت الإبحار حول المنطقة المتاخمة للجزيرة اليوم الثلاثاء، ودخل بعضها في مواجهات مع سفن الجزيرة.

وأضاف أن تايوان استخدمت "تقنيات صنع الأمواج والمناورة" لإجبار السفن الصينية على التراجع.

وقالت وزارة الدفاع إن 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل ظلت تنشط حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسلطت الصحف الصينية الضوء على أول نشر للسفينة الهجومية البرمائية من طراز 075. وقال تشانغ تشي، وهو أكاديمي في جامعة الدفاع الوطني الصينية، إن السفينة يمكنها إطلاق طائرات هليكوبتر هجومية وزوارق إنزال ومركبات مدرعة ودبابات برمائية في وقت واحد.

