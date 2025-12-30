أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية ودمشق

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون منذ 26 عاما، أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك في رسالة نقلها حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركي المؤيد للأكراد.



وقال عبدالله أوجلان في رسالة مكتوبة بتاريخ 30 كانون الأول: "من الضروري أن تلعب تركيا دورا تيسيريا وبناء ويركّز على الحوار في هذه العملية. هذا أمر بالغ الأهمية من أجل السلام الإقليمي ولتعزيز سلامها الداخلي".