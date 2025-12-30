الأخبار
روسيا تحث على ضبط النفس بعد تهديد ترامب بشن ضربة على إيران

2025-12-30 | 04:55
روسيا تحث على ضبط النفس بعد تهديد ترامب بشن ضربة على إيران

أعلن الكرملين أنه من الضروري فتح باب الحوار مع إيران، وحث كل الأطراف على الامتناع عن التصعيد، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وكان ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ألمح أمس الاثنين إلى أن طهران ربما تعمل لاستعادة برامج التسليح بعد الضربة التي شنتها واشنطن في حزيران الماضي. وتنفي إيران امتلاكها برنامجا لأسلحة نووية.

روسيا

ترامب

ضربة

إيران

