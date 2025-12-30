كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

أعلنت كييف أنّ موسكو لم تقدّم "أدلة معقولة" على اتهامها لها بشنّ هجوم بطائرات مسيّرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في منشور على منصة إكس: "مرّ يوم تقريبا ولم تقدّم روسيا أي دليل معقول على اتهاماتها لأوكرانيا بشنّ هجوم مزعوم على مقر إقامة بوتين. ولن تفعل ذلك، لأنّه لا يوجد أي دليل. لم يقع مثل هذا الهجوم".