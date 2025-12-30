الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

أعلن الكرملين أنه لن يقدم أدلة على ما قال إنه هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف مقرا لإقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الجيش هو الذي يتولى هذا النوع من التحقيقات.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا أعتقد أنه يجب أن تُقدم أي أدلة عن تنفيذ هجوم ضخم كهذا بالمسيرات التي أُسقطت بفضل العمل المنسق جيدا لنظام الدفاع الجوي".



كما أشار إلى أن روسيا "ستشدد" موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا، بسبب "الهجوم" الذي تقول موسكو بوقوعه.