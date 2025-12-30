الأخبار
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
2025-12-30 | 05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
أعلن الكرملين أنه لن يقدم أدلة على ما قال إنه هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف مقرا لإقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الجيش هو الذي يتولى هذا النوع من التحقيقات.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا أعتقد أنه يجب أن تُقدم أي أدلة عن تنفيذ هجوم ضخم كهذا بالمسيرات التي أُسقطت بفضل العمل المنسق جيدا لنظام الدفاع الجوي".
كما أشار إلى أن روسيا "ستشدد" موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا، بسبب "الهجوم" الذي تقول موسكو بوقوعه.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
05:33
كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
14:15
أوساط ماكرون تنفي وجود "أدلة دامغة" لاتهامات موسكو بشأن هجوم أوكراني على مقر بوتين
آخر الأخبار
2025-12-29
تاس: موسكو حددت هدف الهجوم الروسي المضاد وتوقيته بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
2025-12-29
لافروف: كييف أطلقت مسيّرات باتّجاه مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود
اخترنا لكم
أخبار دولية
15:28
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
أخبار دولية
14:56
قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
أخبار دولية
14:50
محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول
أخبار دولية
14:44
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
10:27
مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يؤكدان تعزيز التعاون لإعادة انتظام العمل القضائي
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-31
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
أخبار دولية
2025-12-29
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
حال الطقس
2025-12-05
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
