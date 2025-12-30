الكرملين: بوتين ناقش البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي

أميركا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أميركا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

المستشار الألماني يدعو إلى الشفافية بعد مناقشة ملف أوكرانيا مع مع قادة من أوروبا وكندا