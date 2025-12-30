أميركا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أكد الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة وقوات متحالفة قتلوا أو احتجزوا ما يقرب من 25 عنصرًا من تنظيم الدولة الإسلامية منذ غارة جوية في سوريا في وقت سابق من الشهر.



ونفذت الولايات المتحدة غارات واسعة النطاق على عشرات من أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 19 كانون الأول، ردًا على هجوم استهدف أميركيين.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن قواتها وحلفاء في سوريا تمكنوا من قتل سبعة عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية واحتجزوا آخرين خلال 11 عملية نفذت في الفترة من 20 إلى 29 كانون الأول.



وأضاف البيان أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن تدمير أربعة مخابئ أسلحة تابعة للتنظيم.