الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المستشار الألماني يدعو إلى الشفافية بعد مناقشة ملف أوكرانيا مع مع قادة من أوروبا وكندا
أخبار دولية
2025-12-30 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المستشار الألماني يدعو إلى الشفافية بعد مناقشة ملف أوكرانيا مع مع قادة من أوروبا وكندا
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه تحدث مع قادة من أوروبا وكندا في إطار جهود برلين لدفع عملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ميرتس عبر منصة إكس: "نحتاج الآن إلى الشفافية والصدق من الجميع بما في ذلك روسيا".
أخبار دولية
فريدريش ميرتس
أوكرانيا
التالي
الكرملين: بوتين ناقش البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي
الإمارات تقول إن "لا أسلحة" في الشحنة التي دمرتها السعودية في اليمن
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:02
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
أخبار لبنان
16:02
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
0
اخبار البرامج
16:00
حقائق حول العمل في النقابة وعلاقته بالنجوم وحياته الشخصية... هاني شاكر وتصريحات جريئة في المسار
اخبار البرامج
16:00
حقائق حول العمل في النقابة وعلاقته بالنجوم وحياته الشخصية... هاني شاكر وتصريحات جريئة في المسار
0
أخبار دولية
15:28
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
أخبار دولية
15:28
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
0
آخر الأخبار
15:25
المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: الجانب الإماراتي نقل عربات وحاويات وعناصر إماراتية إلى قاعدة الريان دون إبلاغ المملكة
آخر الأخبار
15:25
المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: الجانب الإماراتي نقل عربات وحاويات وعناصر إماراتية إلى قاعدة الريان دون إبلاغ المملكة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:28
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
أخبار دولية
15:28
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
0
أخبار دولية
14:56
قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
أخبار دولية
14:56
قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
0
أخبار دولية
14:50
محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول
أخبار دولية
14:50
محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول
0
أخبار دولية
14:44
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
أخبار دولية
14:44
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:28
بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)
فنّ
06:28
بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)
0
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
0
آخر الأخبار
2025-12-24
بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان: نحتفل اليوم بميلاد المتجسد الذي بذل نفسه لخلاصنا لكنّ العالم منغمس بأفعاله الفاحشة والحروب الحالية المحاطة بنا
آخر الأخبار
2025-12-24
بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان: نحتفل اليوم بميلاد المتجسد الذي بذل نفسه لخلاصنا لكنّ العالم منغمس بأفعاله الفاحشة والحروب الحالية المحاطة بنا
0
أخبار دولية
14:44
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
أخبار دولية
14:44
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
4
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
7
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
8
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More