المستشار الألماني يدعو إلى الشفافية بعد مناقشة ملف أوكرانيا مع مع قادة من أوروبا وكندا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه تحدث مع قادة من أوروبا وكندا في إطار جهود برلين لدفع عملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ميرتس عبر منصة إكس: "نحتاج الآن إلى الشفافية والصدق من الجميع بما في ذلك روسيا".