البحرية الأوكرانية: مسيرات روسية تقصف سفينتين مدنيتين بميناء أوكراني

أعلنت البحرية الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية قصفت سفينتين مدنيتين في أثناء دخولهما أحد الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود لتحميل شحنات من القمح.



وأوضحت البحرية على تطبيق "تيليجرام" أن السفينتين هما (إيماكريس الثالث) و(كابتن كرم)، محذرة من أن مثل هذه الهجمات "تهدد حياة المدنيين وتقوض الأمن الغذائي العالمي".