أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير مقبول وغير مشروع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار إسرائيل بالاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد هو خطوة غير مشروعة وغير مقبولة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى جرّ منطقة القرن الأفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار.



وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إسطنبول، قال أردوغان أيضًا إن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب عن مصادر الطاقة في البحر قبالة سواحل الصومال عام 2026 بموجب اتفاقية ثنائية، مضيفا أنها تعتزم إضافة سفينتي حفر جديدتين إلى أسطولها.

