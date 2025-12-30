الاتحاد الاوروبي يتهم الصين بـ"تعريض السلام الدولي للخطر" بمناوراتها حول تايوان

اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بـ"تعريض السلام الدولي للخطر" بمناوراتها العسكرية حول تايوان.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية أنيتا هيبر إن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية استراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والدوليين"، داعية بكين إلى "ضبط النفس".