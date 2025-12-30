واشنطن: وزير الخارجية الأميركي بحث مع نظيره السعودي التوترات المستمرة في اليمن

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التوترات المستمرة في اليمن والأمن في المنطقة.



وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن، وذلك بعد أن أيدت السعودية دعوة موجهة إلى القوات الإماراتية للانسحاب خلال 24 ساعة، في ظل أزمة حادة بين البلدين الخليجيين المنتجين للنفط.