تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
أخبار دولية
2025-12-30 | 14:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي
طلبت تركيا مساعدة برلين لقراءة بيانات الصندوق الأسود للطائرة التي تحطّمت قرب أنقرة ما أدى إلى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وفق ما أفادت سلطات قضائية ألمانية.
وقال المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطيران في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنه "تلقى طلبًا" للمساعدة في "قراءة المسجّلات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقضى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا محمد الحداد مع أربعة من مساعديه في الحادث الأسبوع الماضي في ختام زيارة إلى أنقرة. وكانت السلطات التركية قد أوضحت أن عطلا كهربائيًا أدى إلى تحطّم الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.
وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في حقول قريبة من موقع الحادث.
وكانت السلطات التركية قد أشارت إلى أن التحقيق في أسباب الحادث سيُجرى من جانب "دولة محايدة"، مرجّحة ألمانيا.
وأوضح المكتب الاتحادي الألماني أنه تواصل مع هيئة التحقيق التركية في حوادث الطيران وطلب صورًا للمسجّلات للتحقق من إمكانية قراءتها.
وقال إنه "بمجرد تأكيد ذلك، ستُنقل المسجّلات إلى المكتب في ألمانيا وسيُصار إلى استخراج محتواها".
وأضاف: "ستُعاد البيانات التي جرى الحصول عليها لاحقا إلى الجهة التركية الرئيسية المكلّفة التحقيق، حيث ستُجرى عملية التحليل الحصرية".
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الليبية بأنه طلب من بريطانيا أيضًا المساعدة في التحقيق في حادث تحطّم الطائرة.
أخبار دولية
تستعين
بألمانيا
التحقيق
بتحطّم
طائرة
الأركان
الليبي
التالي
محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رجل حاول دهس جنود في الضفة الغربية المحتلة
السابق
