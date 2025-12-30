الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رجل حاول دهس جنود في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه قتل رجلا حاول دهس مجموعة من الجنود بسيارته في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش في بيان "ورد بلاغ عن إرهابي حاول دهس جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا ينفّذون نشاطا في منطقة عينابوس"، مضيفا أنه "ردا على ذلك، أطلق الجنود النار على الإرهابي وتم تحييده".



ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية عن الحادث الذي وقع بعد أيام من إقدام مهاجم فلسطيني على قتل رجل وامرأة إسرائيليين دهسا وطعنا، قبل أن يُقتل، في الضفة الغربية المحتلة.



وعقب ذلك الحادث الذي وقع الجمعة، نفّذ الجيش عملية استمرت يومين في بلدة قباطية التي ينحدر منها المنفّذ، واعتقل عددا من سكانها بينهم والده وإخوته.

