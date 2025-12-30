محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المجلس وافق على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عقد في كانون الأول بعد نقاش دقيق للغاية حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي.



وجاء في المحضر أن بعض الذين أيدوا خفض سعر الفائدة أقرّوا أيضًا بأن "القرار كان متقاربًا جدًا، وإلًا كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير" وذلك بسبب اختلاف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.







