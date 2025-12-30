الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة

أخبار دولية
2025-12-30 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة

أشادت قطر بالبيانات الصادرة عن كل من السعودية والإمارات بشأن أحدث التطورات في اليمن، مؤكدة أن البيانات تعكس "الحرص على تغليب مصلحة المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان "أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وجاء في البيان "تعرب دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية".

وأضافت الوزارة في البيان "تؤكد وزارة الخارجية أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس".

أخبار دولية

بيانات

السعودية

والإمارات

اليمن

الحرص

تغليب

مصلحة

المنطقة

LBCI التالي
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
محضر اجتماع المركزي الأميركي يظهر انقساما شديدا بين مسؤوليه في اجتماع كانون الأول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:27

وزارة الخارجية القطرية: تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27

علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن

LBCI
أخبار دولية
08:09

الإمارات تقول إن "لا أسلحة" في الشحنة التي دمرتها السعودية في اليمن

LBCI
آخر الأخبار
07:19

الإمارات: "لا أسلحة" في الشحنة التي دمرتها السعودية في اليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:52

مسؤولان يمنيان لـ"الشرق الأوسط": قرارات العليمي لحماية سيادة الدولة

LBCI
أخبار دولية
00:49

واشنطن تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية

LBCI
أخبار دولية
00:45

روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني

LBCI
أخبار دولية
00:40

أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-12-29

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-28

وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما

LBCI
خبر عاجل
2025-11-25

اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
خبر عاجل
08:14

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

LBCI
حال الطقس
13:32

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
أمن وقضاء
08:46

بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More