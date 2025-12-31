اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"

حذرت طوكيو الأربعاء من أن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين في مطلع الأسبوع لمحاكاة حصار بحري لتايوان "تصعد التوتر" في المنطقة، مؤكدة أنها أعربت عن "مخاوفها" لبكين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا إن "التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الصيني مؤخرا حول تايوان تصعد التوتر في مضيق تايوان" مضيفا: "لطاما أكدت الحكومة اليابانية أنها تود أن تتم تسوية مسألة تايوان سلميا من خلال الحوار".