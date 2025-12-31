الأخبار
تسرّب لسائل الكبريت بعد خروج قطار للشحن عن سكّته في وسط شرق الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-12-31 | 00:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تسرّب لسائل الكبريت بعد خروج قطار للشحن عن سكّته في وسط شرق الولايات المتحدة
خرج قطار للشحن عن سكّته الثلاثاء في ولاية كنتاكي الواقعة في وسط شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى تسرّب مادة سائل الكبريت.
وأشار وزير النقل الأميركي شون دافي على منصة إكس إلى خروج 31 عربة قطار عن السكة قرب الحدود بين ولايتي كنتاكي وتينيسي.
وقال دافي إن "عربة قطار واحدة تسرّب منها الكبريت المصهور"، ولم تُسجل أي إصابات.
وأفادت محطة "ويكت" (WEKT) الإذاعية المحلية بوجود أربعة من أفراد الطاقم في القطار عند وقوع الحادث.
وأظهرت صورة جوية من الموقع، عربات قطار منقلبة جنبا إلى جنب وحمولات متناثرة في حقل بمنطقة ريفية.
وقال حاكم كنتاكي آندي بشير إن خروج القطار عن السكة في مقاطعة تود في الولاية، استدعى إصدار الهيئة المحلية لإدارة الطوارئ أمرا بـ"الاحتماء" لسكان مدينة ترينتون.
وأفادت وسائل إعلام بأن الأمر ألغي لاحقا.
وقال مدير هيئة إدارة الطوارئ في مقاطعة تود، آش غروفز في تصريح لـ"ويكت" إن عربة قطار واحدة اشتعلت فيها النيران وأخرى "تضرّرت"، وكانتا محمّلتين بالكبريت المصهور.
وأضاف أن فريق المواد الخطرة موجود في الموقع.
وأوردت "ويكت" أن طريقا سريعا يربط بين مدينتي ترينتون وبمبروك أُغلق حتى إشعار آخر.
