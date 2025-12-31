اعتقال 125 شخصا في تركيا يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء خلال حملة جرت في أنحاء البلاد.



وكشف أن قوات الأمن "أوقفت 125 مشتبها بهم من داعش في عمليات جرت بصورة متزامنة هذا الصباح في 25 محافظة".