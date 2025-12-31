الموساد الإسرائيلي دعا المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم: نحن معكم

دعا الموساد الإسرائيلي المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدا أنه معهم "على الأرض"، فيما اتسعت رقعة التظاهرات الثلاثاء إلى عشر جامعات على الأقل.



وتوجّه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي إلى المتظاهرين الإيرانيين في بيان بالفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بالقول: "اخرجوا إلى الشوارع معا. لقد حان الوقت. نحن معكم".



وأضاف البيان الذي بثته إذاعة الجيش باللغة العبرية الأربعاء: "ليس فقط من بعيد أو بالكلام، بل نحن معكم أيضا على الأرض".

