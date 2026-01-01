مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن أن قوة حكومية مدعومة من السعودية ستنتشر في مناطق سيطر عليها في الأسابيع الماضية، الا ان مصدراً مقرباً من الحكومة السعودية أكد لفرانس برس ان هذه الخطوة لا تلبّي كامل مطالب الرياض، والتي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات المدعومة من الامارات.

أعلن مصدر سعودي لرويترز أن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.