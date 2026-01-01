الأخبار
مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني
أخبار دولية
2026-01-01 | 09:14
مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني
مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني
أعلن مصدر سعودي لرويترز أن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.
وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن أن قوة حكومية مدعومة من السعودية ستنتشر في مناطق سيطر عليها في الأسابيع الماضية، الا ان مصدراً مقرباً من الحكومة السعودية أكد لفرانس برس ان هذه الخطوة لا تلبّي كامل مطالب الرياض، والتي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات المدعومة من الامارات.
01:07
السفير السعودي لدى اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن
01:07
السفير السعودي لدى اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن
0
2025-12-30
الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية للسعودية: ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة
2025-12-30
الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية للسعودية: ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة
0
02:20
سفير السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد من المملكة
02:20
سفير السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد من المملكة
0
2025-12-27
وزير الدفاع السعودي: حان الوقت للمجلس الإنتقالي الجنوبي لتغليب صوت العقل والحكمة بالإستجابة لجهود الوساطة
2025-12-27
وزير الدفاع السعودي: حان الوقت للمجلس الإنتقالي الجنوبي لتغليب صوت العقل والحكمة بالإستجابة لجهود الوساطة
09:38
مركز: زلزال قوته 6.3 درجة يهز المكسيك
09:38
مركز: زلزال قوته 6.3 درجة يهز المكسيك
0
09:17
ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل
09:17
ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل
0
05:57
ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه
05:57
ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه
0
05:32
المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن يقول إن أحد مواقعه تعرض لغارات جوية سعودية
05:32
المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن يقول إن أحد مواقعه تعرض لغارات جوية سعودية
2025-09-13
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025
2025-09-13
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025
0
2025-12-09
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
2025-12-09
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
0
03:00
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
03:00
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
0
2025-10-30
محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان
2025-10-30
محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان
08:01
الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار
08:01
الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار
0
07:59
تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل
07:59
تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل
0
04:03
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا
04:03
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا
0
03:41
محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب
03:41
محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب
0
00:11
مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن
00:11
مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن
0
13:31
موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار
13:31
موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار
0
13:30
عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر
13:30
عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر
0
13:29
تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟
13:29
تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟
0
13:28
هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥
13:28
هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات...
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات...
05:35
فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها
05:35
فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها
01:42
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
01:42
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
23:47
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
23:47
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
13:31
موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار
13:31
موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار
14:56
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
14:56
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
03:00
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
03:00
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم
أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض
03:32
أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض
