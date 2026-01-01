موسكو تتهم كييف بشن هجوم بمسيرات أوقع 24 قتيلا على الأقل ليلة رأس السنة

اتّهمت روسيا الخميس أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات أوقع 24 قتيلا على الأقل ليلة رأس السنة في منطقة خيرسون، فيما أعلنت كييف أن أكثر من 200 مسيرة روسية استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.



وقعت هذه الهجمات في الساعات الأولى من عام 2026، في حين لم تتوصل المحادثات الدبلوماسية الجارية لإنهاء النزاع إلى نتائج.



وأعلنت موسكو أن كييف استخدمت خلال ليلة رأس السنة طائرات مسيرة لمهاجمة مقهى وفندق في قرية خورلي المطلة على البحر الأسود في قسم من منطقة خيرسون الأوكرانية يسيطر عليه الجيش الروسي.



وأكد حاكم المنطقة المعين من السلطات الروسية فلاديمير سالدو على تلغرام مقتل 24 شخصا على الأقل وجرح "عشرات آخرين" في الهجوم.



