تركيا تخطط لأول عملية تنقيب عن الطاقة في المياه العميقة بالخارج في الصومال الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده سترسل سفينة تنقيب إلى الصومال في شباط لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في الخارج.وذكر أن العملية التي ستنفذها السفينة (كاغري بي) ستركز على مناطق بحرية في المياه الصومالية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطيات المستهدفة أو حجم الاستثمار.ووقعت تركيا عام 2024 اتفاقا للتنقيب عن الطاقة مع الصومال. وتسعى أنقرة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.