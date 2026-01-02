ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم.



وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".



