محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية بصورة "سلمية ومنظمة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية، وذلك بعد تحقيق المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والمدعوم من الإمارات تقدما في الأسابيع الماضية في محافظتي حضرموت والمُهرة في اليمن.



وقال الخنبشي بعد قليل على تعيينه قائدا لقوات "درع الوطن" الحكومية المدعومة من السعودية في حضرموت: "هذه العملية ليست إعلان حرب، ولا سعيا للتصعيد، بل هي إجراء وقائي مسؤول".