لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة

أعلن علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، أن التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.



وجاءت التصريحات بعد أن حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتدخل إذا استخدمت إيران القوة بشكل قاتل ضد المتظاهرين السلميين.



وتحوّلت أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ ثلاث سنوات، وهي مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلى أعمال عنف في أقاليم عدة مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.