تسنيم: توقيف 30 شخصا في طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاثين شخصا في طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفق ما أفادت وكالة أنباء "تسنيم الإيرانية " امس، في اليوم الخامس من الاحتجاجات التي تشهدها إيران ضد غلاء المعيشة والتي تحول بعضها إلى مواجهات دامية.



وأفادت الوكالة أنه "بعد عملية منسقة بين أجهزة الأمن والاستخبارات، جرى التعرف على ثلاثين شخصا كانوا يُخلّون بالنظام العام" في ملارد في غرب طهران "وأُوقفوا ليلة أمس" الأربعاء، قائلة إن هؤلاء الأفراد "حاولوا زعزعة الاستقرار".