المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن يقول إن أحد مواقعه تعرض لغارات جوية سعودية

أعلن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن المدعوم من الإمارات لوكالة فرانس برس أن غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت إن "سبع غارات استهدفت معسكرنا في الخشعة وسقط قتلى وجرحى من قواتنا".



وأضاف "تمّ كسر هجوم برّي على المعسكر".