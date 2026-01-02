ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه

حذّر على شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، من أن أي تدخل أميركي في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هو "خط أحمر" وسيقابل بـ"رد"، وذلك بعد تلويح في هذا السياق من الرئيس دونالد ترامب.وكتب شمخاني على "إكس": "أمن إيران القومي خطٌ أحمر، وليس موضوعاً لتغريداتٍ متهورة".وأوضح أن "الشعب الإيراني يعرف جيدًا تجربة الانقاذ الأميركية... أي يدٍ تدخلية تمس أمن إيران بأعذارٍ واهية وقبل أن تتمكن من الوصول ستلقى رد فعلٍ يبعث على الندم وستقطع".