ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل

أعلن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أن روسيا شنت ضربات صاروخية على مبنى متعدد الطوابق في خاركيف بشمال شرق البلاد مما أدى إلى إصابة 15 شخصًا على الأقل.



وقال في منشور على تطبيق "تيليجرام": "شن الجيش الروسي ضربتين بأسلحة باليستية".



واضاف: "هناك معلومات حول أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. ولا تزال عمليات البحث جارية".