سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

سُمعت صباح السبت طلقات نارية في مدينة المكلا اليمنية، عاصمة محافظة حضرموت، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، في ظلّ اشتباكات بين قوات موالية للسعودية وأخرى مدعومة من الإمارات.



وفي كانون الأول، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصاليّ المدعوم من أبوظبي، على مساحات واسعة من الأراضي في المحافظة الغنية بالموارد، ما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى الرد بغارات أسفرت الجمعة عن مقتل 20 شخصا، بحسب مصادر في المجلس لوكالة فرانس برس.