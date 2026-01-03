نائبة الرئيس الفنزويلي تقول إنها لا تعرف مكان وجوده

أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنها لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم "دليل على أنّ مادورو على قيد الحياة"، عقب الهجوم الأميركي الذي شُنّ ليلا على فنزويلا.



وقالت رودريغيز في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة".



وكان ترامب أعلن أنّ القوات الأميركية ألقت القبض على مادورو بعد تنفيذ "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.