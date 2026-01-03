روسيا: العمل العسكري الأميركي في فنزويلا "مقلق جدا ويستحق الإدانة"

دانت روسيا العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، مشيرة إلى عدم وجود مبرر للهجوم الذي اعتبرت بأنه يعكس هيمنة "العدائية الفكرية" على الدبلوماسية.



وقالت الخارجية الروسية في بيان: "هذا الصباح، نفّذت الولايات المتحدة عدوانا مسلحا على فنزويلا. إنه أمر مقلق جدا ويستحق الإدانة".



وأضافت أن "العدائية الفكرية تفوّقت على البراغماتية الجدية".