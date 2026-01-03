نائب وزير الخارجية الأميركي يتحدّث عن "فجر جديد" لفنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد "فجرا جديدا" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب إلقاء القوات الأميركية القبض على زعيمها اليساري نيكولاس مادورو.



وقال لاندو على منصة "إكس": "فجر جديد لفنزويلا! رحل الطاغية. سيواجه أخيرا العدالة عن جرائمه".