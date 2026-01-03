إدارة الطيران الأميركية تغلق المجال الجوي للكاريبي أمام الرحلات التجارية في ظل التوتر مع فنزويلا

أبلغت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى "وضع يحتمل أن يكون خطيرا" وسط العمليات العسكرية الأميركية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وجاء في الإشعار أن الإغلاق صدر بسبب "مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري مستمر".