زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

وجهت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو رسالة الى الفنزويليين عقب اعتقال مادورو.



وجاء في الرسالة:



"أيّها الفنزويليون،



لقد حانت ساعة الحرّية!



منذ اليوم، يواجه نيكولاس مادورو العدالة الدولية على الجرائم الفظيعة التي ارتكبها بحقّ الفنزويليين وبحقّ مواطنين من دولٍ أخرى عديدة. وإزاء رفضه قبول مخرجٍ تفاوضي، أوفت حكومة الولايات المتحدة بوعدها بفرض المساءلة.



لقد حان الوقت لأن تحكم السيادة الشعبية والسيادة الوطنية بلدنا. سنعيد النظام، ونُفرج عن المعتقلين السياسيين، ونبني دولة استثنائية، ونعيد أبناءنا إلى الوطن.



لقد ناضلنا لسنوات، وقدّمنا كلّ شيء، وكان ذلك يستحقّ العناء. ما كان يجب أن يحدث… يحدث الآن.



هذه ساعة المواطنين. ساعة الذين خاطروا بكلّ شيء من أجل الديمقراطية في 28 تموز. ساعة الذين اختاروا إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، والذي يجب أن يتسلّم فورًا ولايته الدستورية، وأن يُعترف به قائدًا أعلى للقوات المسلحة الوطنية من قبل جميع الضباط والجنود المنتمين إليها.



نحن اليوم مستعدّون لفرض إرادتنا وتنفيذ تفويضنا وتسلّم السلطة. فلنبقَ يقظين، فاعلين، ومنظّمين، إلى أن تتحقّق المرحلة الانتقالية الديمقراطية — مرحلة تحتاج إلينا جميعًا.



إلى الفنزويليين داخل الوطن: كونوا على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما سنُبلغه لكم قريبًا عبر قنواتنا الرسمية.



وإلى الفنزويليين في الخارج: نحتاجكم متحرّكين، تُفعّلون حكومات وشعوب العالم، وتلتزمون منذ الآن بالعملية الكبرى لبناء فنزويلا الجديدة.



في هذه الساعات الحاسمة، تقبّلوا منّي كلّ قوّتي وثقتي ومحبّتي. سنبقى جميعًا على جهوزية وتواصل.



فنزويلا ستكون حرّة!



نمضي يدًا بيد مع الله، حتى النهاية".