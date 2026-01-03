الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

أخبار دولية
2026-01-03 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

وجهت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو رسالة الى الفنزويليين عقب اعتقال مادورو.

وجاء في الرسالة: 

"أيّها الفنزويليون،

لقد حانت ساعة الحرّية!

منذ اليوم، يواجه نيكولاس مادورو العدالة الدولية على الجرائم الفظيعة التي ارتكبها بحقّ الفنزويليين وبحقّ مواطنين من دولٍ أخرى عديدة. وإزاء رفضه قبول مخرجٍ تفاوضي، أوفت حكومة الولايات المتحدة بوعدها بفرض المساءلة.

لقد حان الوقت لأن تحكم السيادة الشعبية والسيادة الوطنية بلدنا. سنعيد النظام، ونُفرج عن المعتقلين السياسيين، ونبني دولة استثنائية، ونعيد أبناءنا إلى الوطن.

لقد ناضلنا لسنوات، وقدّمنا كلّ شيء، وكان ذلك يستحقّ العناء. ما كان يجب أن يحدث… يحدث الآن.

هذه ساعة المواطنين. ساعة الذين خاطروا بكلّ شيء من أجل الديمقراطية في 28 تموز. ساعة الذين اختاروا إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، والذي يجب أن يتسلّم فورًا ولايته الدستورية، وأن يُعترف به قائدًا أعلى للقوات المسلحة الوطنية من قبل جميع الضباط والجنود المنتمين إليها.

نحن اليوم مستعدّون لفرض إرادتنا وتنفيذ تفويضنا وتسلّم السلطة. فلنبقَ يقظين، فاعلين، ومنظّمين، إلى أن تتحقّق المرحلة الانتقالية الديمقراطية — مرحلة تحتاج إلينا جميعًا.

إلى الفنزويليين داخل الوطن: كونوا على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما سنُبلغه لكم قريبًا عبر قنواتنا الرسمية.

وإلى الفنزويليين في الخارج: نحتاجكم متحرّكين، تُفعّلون حكومات وشعوب العالم، وتلتزمون منذ الآن بالعملية الكبرى لبناء فنزويلا الجديدة.

في هذه الساعات الحاسمة، تقبّلوا منّي كلّ قوّتي وثقتي ومحبّتي. سنبقى جميعًا على جهوزية وتواصل.

فنزويلا ستكون حرّة!

نمضي يدًا بيد مع الله، حتى النهاية".

أخبار دولية

المعارضة

الفنزويلية:

يستلم

ادموندو

غونزالس

فوراً

ولايته

الدستورية

وندعو

الفنزوليين

تنفيذ

سيسمعونه

قنوات

المعارضة

الرسمية

LBCI التالي
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأميركية
إدارة الطيران الأميركية تغلق المجال الجوي للكاريبي أمام الرحلات التجارية في ظل التوتر مع فنزويلا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-13

زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا على أعتاب "عهد جديد"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:48

قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية

LBCI
أخبار دولية
02:16

السماح لشركات الطيران الأميركية بمعاودة رحلاتها فوق منطقة الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
01:17

الصين: على أميركا الإفراج فورا عن مادورو

LBCI
أخبار دولية
23:59

عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:09

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: دول "الرباعي" العربي - الدولي تكثف من اتصالاتها لمنع الحرب الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار دولية
23:59

عراقجي دان "العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا": اعتداء واضح على سيادة الشعب الفنزويلي

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
خبر عاجل
11:31

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تضارب التقارير الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة على لبنان بانتظار الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليمن… لا تنسوا ما يجري هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

النفط وراء كلّ ما يجري في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من سيحكم فينزويلا بعد مادورو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مواقف ترامب ومصير مادورو...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ليلة هوليوودية في فنزويلا: مادورو في قبضة الأميركيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:31

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

LBCI
أخبار دولية
23:29

نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:42

زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة

LBCI
خبر عاجل
05:50

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
خبر عاجل
09:13

ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More