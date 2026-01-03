دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا معتبرة بأنها تندرج في إطار "الدفاع" المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.وقالت الزعيمة اليمينية التي تعد حليفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إن "الحكومة تعتقد بأن التحرك العسكري الخارجي ليس الطريقة الأمثل لإنهاء حكم الأنظمة الاستبدادية، لكنها في الوقت ذاته تعتبر التدخل الدفاعي بمواجهة الهجمات الهجينة على أمنها أمرًا مشروعًا كما هو حال الكيانات التابعة للدول التي تغذي وتدعم تهريب المخدرات".