وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأميركية

أعلن جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده رحبت بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض عليه وعزلته من منصبه.



وقال ساعر في منشور على منصة "إكس": "ترحب إسرائيل بالإطاحة بالديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية بين الدولتين".