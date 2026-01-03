نائبة رئيس فنزويلا: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو

أعلنت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الوحيد لفنزويلا، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها أدت اليمين بعد القبض على مادورو في عملية عسكرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية صباح اليوم.



وتحدثت رودريجيز عبر التلفزيون الرسمي من العاصمة كراكاس مع شقيقها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز ووزير الداخلية ديوسدادو كابييو ووزيري الخارجية والدفاع.



ودعت رودريجيز إلى التحلي بالهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد في ظل تعرض مادورو "للخطف"، وقالت إن فنزويلا لن تكون أبدًا مستعمرة لأي دولة.

