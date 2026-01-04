الصين: على أميركا الإفراج فورا عن مادورو

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الى الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على حلّ الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.



وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.