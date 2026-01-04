السماح لشركات الطيران الأميركية بمعاودة رحلاتها فوق منطقة الكاريبي

أُجيز لشركات الطيران الأميركية مجددا التحليق فوق منطقة البحر الكاريبي، بعد أن مُنعت من ذلك بسبب العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، وفق ما أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي ليل السبت الأحد.وكتب دافي على منصة "إكس": "تنتهي القيود الأولية المتعلقة بالمجال الجوي لمنطقة الكاريبي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي (05,00 ت غ الأحد)، ويمكن معاودة الرحلات".وكانت هيئة تنظيم الطيران الأميركية "حظرت" السبت على الشركات المسجلة في الولايات المتحدة الطيران ضمن المجال الجوي للكاريبي بأكمله "بسبب المخاطر الأمنية (...) المرتبطة بالنشاط العسكري الجاري".