قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
أخبار دولية
2026-01-04 | 03:48
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
صرح حاكم منطقة بيلغورود الروسية بأن رجلا قُتل وأصيبت امرأة وطفل عمره أربع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف سيارة في المنطقة الحدودية الواقعة غرب روسيا.
وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تلغرام" إن المصابين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة. وأضاف أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في السيارة بعد الهجوم.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى 90 مسيرة أسقطتها خلال الليل بما في ذلك ثلاث مسيرات كانت متجهة إلى موسكو.
