الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انقطاع التيار بعد قصف مسيرات محطة كهرباء الأُبَيّض في شمال كردفان بالسودان
أخبار دولية
2026-01-04 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انقطاع التيار بعد قصف مسيرات محطة كهرباء الأُبَيّض في شمال كردفان بالسودان
انقطع التيار الكهربائي عن مدينة الأُبَيّض السودانية الخاضعة لسيطرة الجيش في شمال كردفان الأحد بعد قصف بطائرات مسيرة استهدف محطة الكهرباء، بحسب شركة كهرباء السودان، فيما تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على المنطقة الحيوية.
وقالت الشركة في بيان: "تعرضت محطة الأُبَيّض لاعتداء بالمسيرات أسفر عن حريق مبنى الماكينات، ما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي".
وتقع الأُبَيّض تحت سيطرة الجيش فيما تكثف قوات الدعم السريع هجماتها على كافة مدن كردفان الممتدة في جنوب البلاد، الغنية بالنفط والأراضي الخصبة، والتي تربط إقليم دارفور الخاضع لسيطرة الدعم السريع بالخرطوم التي يحكمها الجيش.
أخبار دولية
التيار
مسيرات
كهرباء
الأُبَيّض
كردفان
بالسودان
التالي
80 قتيلا على الأقل في صفوف الانفصاليين في اليمن منذ الجمعة
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-18
مدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهود
أخبار دولية
2025-12-18
مدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهود
0
آخر الأخبار
2025-11-05
الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
آخر الأخبار
2025-11-05
الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
0
أخبار دولية
2025-11-08
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-08
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-12-21
انقطاع التيار الكهربائيّ عن 40 ألف مشترك في سان فرانسيسكو
أخبار دولية
2025-12-21
انقطاع التيار الكهربائيّ عن 40 ألف مشترك في سان فرانسيسكو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
أخبار دولية
16:08
مفاوضات سورية-إسرائيلية في باريس بشأن اتفاقية أمنية جديدة
0
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
أخبار دولية
15:59
الجيش السوري يلقي القبض على 8 عناصر في حلب لارتباطهم بالنظام السابق
0
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
أخبار دولية
15:36
اجتماع رسمي على مستوى قيادي بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق
0
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا ما أسفرت عنه
أخبار لبنان
07:22
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا ما أسفرت عنه
0
آخر الأخبار
15:09
معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته
آخر الأخبار
15:09
معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته
0
علوم وتكنولوجيا
12:00
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
علوم وتكنولوجيا
12:00
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
0
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
آخر الأخبار
00:00
ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
0
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
3
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
4
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
5
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
6
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
7
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
آخر الأخبار
13:59
مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288
8
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More