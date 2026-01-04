انقطاع التيار بعد قصف مسيرات محطة كهرباء الأُبَيّض في شمال كردفان بالسودان

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة الأُبَيّض السودانية الخاضعة لسيطرة الجيش في شمال كردفان الأحد بعد قصف بطائرات مسيرة استهدف محطة الكهرباء، بحسب شركة كهرباء السودان، فيما تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على المنطقة الحيوية.وقالت الشركة في بيان: "تعرضت محطة الأُبَيّض لاعتداء بالمسيرات أسفر عن حريق مبنى الماكينات، ما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي".وتقع الأُبَيّض تحت سيطرة الجيش فيما تكثف قوات الدعم السريع هجماتها على كافة مدن كردفان الممتدة في جنوب البلاد، الغنية بالنفط والأراضي الخصبة، والتي تربط إقليم دارفور الخاضع لسيطرة الدعم السريع بالخرطوم التي يحكمها الجيش.