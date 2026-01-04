80 قتيلا على الأقل في صفوف الانفصاليين في اليمن منذ الجمعة

أسفرت الغارات الجوية والمواجهات بين التحالف بقيادة السعودية والقوات الانفصالية في اليمن المدعومة من الإمارات عن سقوط 80 قتيلا على الأقل و152 جريحا في صفوف الانفصاليين منذ الجمعة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الأحد مصدر عسكري من هذه القوات.



وقال المسؤول في القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لفرانس برس إن "أغلب المقاتلين قضوا في هجمات جوية استهدفت قواعد عسكرية في منطقتي الخشعة وسيئون ومعسكر بارشيد والطريق المؤدي إلى المكلا".



وأشار إلى أنّ "الحصيلة لا تزال أوليّة".