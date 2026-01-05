هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

أعلنت الحكومة الكوبية أن 32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت الحكومة في بيان: "نتيجة الهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة (...) فقد 32 كوبيّا حياتهم في العمليات القتالية"