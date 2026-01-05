إسرائيل تعتزم مواصلة منع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة

أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأن حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريا وذلك وفق ما جاء في مذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة.



وجاء في المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: "حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة".



وأوضحت المذكرة أن ذلك يعود "إلى أسباب أمنية، استنادًا إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطرًا أمنيًا مرتبطًا بهذا الدخول لا يزال قائمًا".