رئيس السلطة القضائية في إيران يؤكد "عدم التساهل" مع "مثيري الشغب"

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي الاثنين أن النظام القضائي لن يُظهر أي "تساهل" تجاه "مثيري الشغب"، مقرا في الوقت نفسه بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم الثامن من التظاهرات في البلاد.



ونقلت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله "أُصدر أوامري إلى النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف وفقا للقانون وبحزم ضد مثيري الشغب ومن يدعمهم، وعدم إظهار أي تساهل أو تهاون تجاههم".



وأضاف "الجمهورية الإسلامية تستمع إلى المتظاهرين والمنتقدين، وتعتبرهم مختلفين عن مثيري الشغب".

