روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة سومي الأوكرانية

أعلنت موسكو الاثنين سيطرتها على بلدة في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا، كانت كييف أفادت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بأنها تواجه هجوما فيها.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "وحدات تجمع القوات الشمالية سيطرت على بلدة غرابوفسكيه في منطقة سومي".



وكان الجيش الأوكراني أفاد في كانون الأول بوقوع معارك في هذه المنطقة بعد أن عبر جنود روس الحدود لشن هجوم فيها. وتحتل القوات الروسية أساسا أكثر من 200 كلم مربع من الأراضي في منطقة سومي.



واتهم الوسيط الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس القوات الروسية بأنها أخرجت بالقوة نحو خمسين مدنيا من غرابوفسكيه إلى روسيا.

